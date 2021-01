Una paura pazzesca. UN grosso masso (vedi foto) cher si stacca e rotola a valle. Impattando contro il muro di una casa in località Mastena a San Siro, centro lago di Como. E’ successo nel tardo pomeriggio odierno dopo ore di pioggia incessante in tutto il territorio. Smottanento probabilmente legato alle avverse condizioni meteo.

Una paura da non dire per i residenti che hanno sentito un fortissimo botto, ma per fortuna nessun ferito. Danni si all’abitazione. In posto i pompieri di Dongo ed i colleghi del Saf di Como pert le verifiche strutturali. Anche il sindaco è corso in posto per una valutaziuone immediata e con lui il geologo per altri rilievi.

Foto 3 di 3





Nessun ferito ed è la cosa più rassicurante di questo pomeriggio da incubo a San Siro.