Il Museo della Seta cerca un volontario per il servizio civile

Il Museo della Seta di Como, come tutti gli altri Musei della Lombardia, per ora rimane chiuso. Chiuso ma non fermo, ed è proprio per questo che il museo è alla ricerca di un volontario/a che viva un anno di Servizio Civile interessante.

Ecco quali sono le caratteristiche più idonee per avanzare la propria candidatura al Museo della Seta:

– età compresa tra 18 anni (compiuta entro la data di scadenza del bando) e 28 anni (cioè non deve aver compiuto 29 anni alla data di presentazione della domanda);

– cittadinanza italiana, comunitaria, extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno;

– assenza di condanne per reati di violenza contro persone o per porto abusivo d’armi;

– non aver già svolto un periodo di Servizio Civile

Il Servizio Civile è un’esperienza di 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore e un’indennità mensile di 439,50 €, 20 giorni di permesso retribuito ed un percorso di formazione. Non solo: il Servizio Civile è un’esperienza di vita, attraverso la quale ci si mette al servizio (per definizione) mettendosi in gioco, dispiegando le proprie capacità, passioni ed esperienze.

Cosa fa il nostro Volontario in Museo? Supporta il nostro staff su diversi fronti:

– Accoglienza dei visitatori e biglietteria

– Visite guidate

– Laboratori didattici

– Comunicazione e amministrazione

Inoltre il museo comasco invoglia i giovani collaboratori ad esprimersi portando all’interno dell’esperienza le proprie passioni, attitudini, capacità e inclinazioni.

C’è tempo fino al 15 febbraio per inviare la propria candidatura.

Per avere tutte le informazioni il link è https://www.mosaico.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=91&Itemid=641

Per dubbi, richieste di informazione o altro, si può contattare il Museo tramite la mail info@museosetacomo.com o chiamando lo 031 6790022