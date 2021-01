E’ italiana la macchina che uccide il coronavirus in meno di 5 secondi

Un macchinario in grado di uccidere il Covid-19 e sanificare profondamente le superfici e grandi volumi d’aria, anche in ambienti affollati e in tempo reale. Si chiama Sterilboost la macchina che ha fatto compiere un importante passo avanti nella sfida per la gestione e mitigazione del rischio di contagio da Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

Si tratta dI Socotec Air System Sterilboost, la macchina distribuita da Socotec Italia (società d’ingegneria leader nel settore del Testing, Inspection e Certification) e inventata da un gruppo di imprenditori di Liguria e Lombardia. Lo strumento è in grado di sanificare superfici e grandi volumi di aria in ambienti affollati in tempo reale. Dai test eseguiti dal Laboratorio Socotec lo SteriBoost si è dimostrato “in grado di abbattere in poco tempo tutte le cariche batteriche presenti negli ambienti anche in presenza di persone”.

“Si tratta di un’innovazione fondamentale per garantire la sicurezza delle persone all’interno degli spazi chiusi, siano essi luoghi di lavoro o di piacere – spiegano dall’azienda – Il dispositivo Socotec Air System Sterilboost (Tcm) è infatti in grado di sanificare rapidamente l’aria in luoghi altamente affollati mediante l’utilizzo di raggi Uvc con tecnologia brevettata Sterilboost garantendo anche la sanificazione delle superfici”.

Studi condotti dai Laboratori Socotec Italia e dal Laboratorio di Patogenesi Virale e Biosicurezza dell’ospedale San Raffaele di Milano hanno dimostrato che “il dispositivo è in grado di inattivare la carica infettante del Covid-19 in sospensione liquida in tempi molto rapidi. Da zero a 5 secondi post-trattamento, si osserva una inibizione della carica infettante del 100% e un’inibizione completa della morte cellulare indotta dal virus”.

SterilBoost è stato sviluppato per rispondere all’esigenza di eliminare il virus Sars Cov-2 presente sulle superfici e nell’aria all’interno di spazi chiusi e “può essere utilizzato in qualsiasi ambiente con grande affollamento come centri commerciali, alberghi, scuole, cinema e teatri, navi da crociera, treni, palestre, aeroporti, stazioni ferroviarie. SteriBoost è altamente versatile: infatti sulla base della grandezza degli ambienti da sanificare, è prodotto in forme e dimensioni differenti. Può essere applicato a parete come un normale split di aria condizionata o posizionato con apposita pedana trasportabile, per trattamenti aria da 160 a 12.000 metri cubi l’ora”.

Il funzionamento del dispositivo si basa su un sistema di ventole incorporato, che canalizza l’aria all’interno del corpo macchina convogliandola in una camera di sanificazione a raggi Uvc. L’aria post trattamento ne esce sanificata al 100% da virus e batteri.

Socotec, player mondiale nell’ambito TIC (Testing Ispection Certification) e protagonista nelle ispezioni e nei test sulle infrastrutture, è specializzata nel monitoraggio e controllo di grandi progetti infrastrutturali e nel mercato energetico ed Oil & Gas.

In Italia, Socotec opera attraverso la società Socotec Italia, guidata dal presidente e amministratore delegato Massimo De Iasi ed è attiva nelle seguenti tre linee di business: Infrastructure, Environment, Marine.