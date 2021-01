A teatro con l’ambiente per Como futuribile

I teatri e i cinema sono chiusi per l’emergenza sanitaria, ma l’Arci di Como ha organizzato la diretta streaming di due spettacoli a tema ambiente per il cartellone di iniziative di Como futuribile, il progetto di promozione dell’ambiente di Arci, Auser, Legambiente e L’Isola che c’è. I due spettacoli verranno trasmessi in diretta sul canale youtube di ecoinformazioni.

25 gennaio ore 11/ SOS Human Winners on the System

Attori Miriana Ronchetti e Corrado Bega

Tecnico di Scena, Pietro Introzzi – Grafica Laura Catelli

Drammaturgia e regia di Miri Ronchetti

“ Beginners of the World”, una immaginaria e futuristica emittente radiofonica inter-planetaria trasmette nell’anno 2100. Adam ed Eva, due cronisti sui generis, ci parlano di attualità catastrofiche alternate a slogan, frasi e storie della popolazione d’inizio secolo, interrotte bruscamente da video pubblicitari. Tutto ciò avviene in modo disarticolato, guidato da una sorta di caos emotivo spesso fuori controllo. Voci, suoni, brani letterari e cronache fluiscono incessantemente alternando speakeraggi di fredda compostezza ad altri di più esasperata concitazione.2000, 2002, 2020, sono solo alcune “tappe” che hanno drammaticamente segnato l’inizio di quello che si rivelerà appunto “L’inizio di un Nuovo Mondo” distopico, già magistralmente descritto da Aldous Huxley nel suo romanzo più famoso.

Clicca qui per vedere lo spettacolo alle 11 del 25 gennaio.

26 gennaio ore 11/ Il crimine riciclato

con Davide Colavini

di D. Colavini e R. Gavelli

organizzazione Dario Onofrio

musiche Jose Orlando Luciano

regia video A. W. Castellanza

Una lezione sul riciclo, una performance teatrale e, al tempo stesso, uno spettacolo multimediale. Lo scopo è quello di promuovere, raccontando una storia, l’impegno civico verso il recupero di carta e del cartone. “Il crimine riciclato” si sviluppa come un racconto a tinte gialle, basato su un mistero; qualcuno ha buttato nel cestino un vecchio romanzo giallo, senza sapere che lo stesso è legato ad una storia di cronaca nera, un notaio ucciso, una catena di sospetti e una serie di rivelazioni. C’è un attore sul palco, come vuole il teatro ma, a cadenza, dei video mostrano i volti dei protagonisti, aiutando a comprendere la soluzione del caso. Il tutto è incentrato su indagini che si svolgono tra discariche e cassonetti, tra piattaforme e cartiere.

Clicca qui per vedere lo spettacolo alle 11 del 26 gennaio.

Il progetto Como futuribile, di Arci Como, Auser Como, Legambiente Como e L’isola che c’è si svolge con il contributo di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017 finanziato con le risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e di Regione Lombardia.