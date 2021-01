La foto che ha scattato un nostro lettore rendono l’idea – meglio di tante altre parole – di cosa è accaduto questa sera al Viadotto dei Lavatoi di Camerlata in direzione Lipomo. Un autoarticolato della Lituania, arrivando da piazza Camerlata, ha forzato con decisione i new jersey che bloccano l’ingresso ai mezzi pesanti. Li ha danneggiati (foto) e poi ha tirato dritto senza tanto andare per il sottile. Incurante dei cartelli di divieto. Raggiungendo poco dopo Lipomo. Nessuno è stato in grado di fermarlo anche perchè l’autotrasportatore – da quanto ci ha riferito il nostro lettore – è andato deciso e senza particolari tentennamenti. Il danno è evidente e va sistemato nelle prossime ore.

Non è il primo mezzo pesante che in questi giorni prova a passare dai new jersey. Sabato scorso, nell’opposta direzione di marcia, un altro tir era riuscito a passare a fatica. Una pattuglia della polizia locale lo aveva poi bloccato, multando il conducente. Ma sono davvero innumerovoli i tentativi di passare nonostante i divieti. Il viadotto – vale la pena ricordarlo – è vietato per motivi di sicurezza ai mezzi pesanti ed ai pullman in attesa di un intervento davvero finale per la sua sistemazione. I lavori dovrebbero iniziare a breve.