“Timeline” è il nuovo singolo di Cvmpo, nome d’arte di Filippo Campisi giovanissimo artista di Como. Il pezzo è estratto dalla raccolta, primo disco del cantante, ANNO ZERO rilasciato il 24 dicembre 2020 giorno del suo diciottesimo compleanno, come ci racconta il nome del progetto deriva dal fatto che questo è stato il suo primo vero anno di esperienza musicale, infatti nella prima parte del 2020 aveva rilasciato qualche progetto non ufficiale, ed ha anche avuto la possibilità di partecipare ad Area Sanremo 2020 con un inedito che uscirà nel corso del 2021 come parte di un nuovo progetto.

ANNO ZERO è sopratutto legato a questo anno che è appena passato, un anno molto particolare con tutto quello che è successo nel mondo, anche a causa della pandemia e quindi a livello simbolico ho voluto dare una sorta di speranza alle persone, per dire questo è l’anno zero dobbiamo ripartire dalle macerie per costruire qualcosa di nuovo e spingere le persone a un cambiamento.

Sicuramente un progetto pieno di buoni propositi e voglia di fare. Abbiamo intervistato Cvmpo ascoltalo qui sotto

Il progetto ANNO ZERO è composto di otto tracce, tra cui cinque che erano state già rilasciate durante l’anno e tre nuovi inediti. “Questo progetto è stata una vera e propria rinascita anche per me.” Sottolinea Cvmpo “ la musica mi ha dato l’occasione per esprimere delle cose che prima ho sempre avuto paura di esprimere, e che ho tenuto sempre dentro di me, nel 2020 ho cambiato questa prospettiva e queste otto tracce che si trovano nella raccolta sono il risultato di questo mio cambiamento.” Un progetto che racconta di una crescita personale e di una voglia di investire in se stessi e nel cambiamento generale.

Giovanna Di Matteo