El Merendero, puntata tredici – arance e limoni

Puntata numero tredici di El Merendero, il contenitore del venerdì in onda dalle 16.30 alle 17.30 su CiaoComo Radio. Alla conduzione sempre Alessia e Roberta, quest’anno supportate, in modalità “occasionale” da William, a ricomporre la favolosa squadra di “Bellalbar” e “Privé, la sponda calda del lago di Como”.

Tante le novità proposte dal magnifico trio, tra rubriche sfiziose, nuovi jingle e tanti meravigliosi personaggi. Questa puntata, la numero tredici, si apre con una notizia pubblicata dal sito di gossip “Just Jared”, che ha riportato il contenuto di presunte conversazioni segrete tra lʼattore Armie Hammer e una fan. Tutti se lo ricordano dolce e romantico in “Chiamami con il tuo nome”, ma su di lui si è abbattuta una violenta bufera. Una sua presunta chat con una ragazza è diventata virale. “Sono un cannibale al 100%”, avrebbe scritto l’attore che anni fa era finito al centro di uno scandalo per una serie di “like” su Twitter a post che celebravano pratiche estreme di bondage. La star per ora non ha replicato alle accuse. A lanciare la bomba è stato il sito di gossip “Just Jared”, che ha riportato il contenuto di conversazioni segrete che Hammer avrebbe avuto con una fan. Parlando con la donna, Amie avrebbe scritto: “Sono molto eccitato e confuso nel dirne il motivo. Sono troppo eccitato al pensiero di tenere il tuo cuore e poterlo controllare quando batte. Sono un cannibale al 100%. Voglio mangiarti. Fa paura ammetterlo. Non l’ho mai detto prima. Una volta ho estratto il cuore di un animale ancora vivo e l’ho mangiato mentre era ancora caldo”. Ma non è tutto. Sempre in questi presunti messaggi che sarebbero partiti dall’account Instagram dell’attore, ci sarebbero anche le confessioni di pratiche di vampirismo. Ora tutti aspettano la difesa del divo.

La ricetta proposta in questa puntata numero tredici è invece quella delle tagliatelle al limone, condite con panna fresca, scorza dell’agrume e una generosa spolverata di formaggio grana, sono perfette per una cena improvvisata con gli amici o un pranzo super veloce.

L’appuntamento, dunque, è fissato per il venerdì, alle 0re 16.30, sempre su CiaoComo Radio. Per proporre argomenti o interagire con la diretta, scrivere sulla pagina Facebook di El Merendero o scrivere un messaggio o un vocale, anticipato dalla frase: “Per El Merendero”, al numero di Whatsapp della diretta 3484415730.