Se cerchi cose belle, fatti un giro a Como: è questo il claim della nuova campagna del Distretto urbano del commercio che sta per partire. La bellezza è il filo rosso che unisce tutte le occasioni di visita a Como offerte dagli operatori: negozi, ristoranti, parrucchieri, etc… L’invito della campagna è rivolto “ad un vicino di casa” (il bacino di utenza identificato è di 40 chilometri di raggio dal capoluogo) a cui ci si appella amichevolmente con un linguaggio informale: “Fatti un giro!”. E’ questo il messaggio centrale: il bello è di casa, lo vediamo sia nelle nostre architetture urbane e nel paesaggio che le circonda, sia nelle vetrine che ci invitano ad acquistare. “Fatti un giro” sarà usato nella FASE 2 della campagna quando saranno sbloccati gli spostamenti. Stamane in Comune la presentazione, sopra il video con le parole dell’assessore al commercio Marco Butti.

PER LE COSE BELLE DOBBIAMO ASPETTARE sarà invece il claim per la FASE 1, con l’apertura dei negozi limitata e la circolazione delle persone vietata. L’oggetto del desiderio è “la bellezza”, che ci aspetta quando potremo uscire di casa, con il richiamo a una condizione di attesa. Il verbo “dovere” declinato alla prima persona plurale comprende il concetto di vicinanza e prossimità, al contempo sollecitando tutti (città, negozi e clienti) a un atteggiamento di responsabilità per creare le giuste condizioni di sicurezza. A lanciare il messaggio è #lacittàdicomo, una città che parla ai suoi visitatori per nome e che si fa riconoscere in tutto il suo splendore anche sui canali online con video e foto.

I CANALI DI COMUNICAZIONE – La campagna, affidata tramite bando alla società Pre- miere di Como, si alternerà tra post su canali online (anche il nostro con video e foto), affissioni, inserzioni sulle testate locali. Nella FASE 1 le immagini guida dei post alterneranno le bellezze da vedere e quelle da comprare. Una sorta di “vetrina virtuale” che può essere visitata semplicemente con un click o uno scroll sul cellulare. In FASE 2 il claim viene rafforzato da una prima immagine guida del manifesto-mastro, che descrive la scena dinamica di una donna che cammina con le borse dello shopping. L’ambientazione è via Cesare Cantù con sfondo Porta Torre, storica porta di ingresso alla città, tra due ali di portici per ricordare che Como, nella sua impagabile bellezza, è anche una sorprendente galleria commerciale all’aperto.

LE VIDEO STORIE – In FASE 1 il video-lancio presenterà i testi degli slogan con un incipit animato, immagini della città e di prodotti, bellezze che si potranno vedere. In FASE 2, parallelamente all’itinerario tra arte e cultura, ecco svelarsi l’apertura allo shopping con un’ampia scelta tra prodotti d’eccellenza, tra abbigliamento, casa, estetica, parrucchiere, bar, ristorante, profumeria, libreria, mercato rionale, alimentari, oreficeria, panetteria, viaggi, pasticceria, enoteca, calzolaio, fiorista, giocattoli… Protagonisti delle storie sono i prodotti e i loro commercianti, scelti in accordo con le categorie di settore.