Carabinieri al lavoro per cercare di ricostruire cosa è accaduto ieri pomeriggio in via Bernasconi a Cernobbio: un’auto che sbanda all’improvviso e poi si ribalta in un cantiere edili vicino. Niente da fare per l’uomo che era alla guida, forse tradito da un malore prima dello schianto.

A perdere la vita nel tragico incidente é stato un ingegnere di Maslianico, Edoardo Monno, 60 anni. L’uomo era estremamente conosciuto sul territorio comasco in quanto collaborava con molte amministrazioni comunali. La notizia del suo decesso sta provocando dolore e grande cordoglio.

Come detto, carabinieri al lavoro per capire le cause dello schianto della vettura condotta da Monno. Era da solo nel momento dell’incidente. La vettura (foto dei vigili del fuoco di Como) si è rovesciata dopo un volo di alcuni metri. Per l’ingegnere, come detto, nessuna speranza.