Il Como vola e mister Gattuso, dopo la bella vittoria di Alessandria, fa subito i complimenti ai ragazzi per impegno e determinazione:“Il primo tempo più bello della stagione per gioco, posizione in campo ed occasioni create. Questa squadra non smette mai di stupirmi. Sapevamo che per l’Alessandria sarebbe stata una partita molto importante ma lo era assolutamente anche per noi, perché ottenendo risultato pieno avremmo dato un segnale molto importante al campionato. Sapevamo insomma che sarebbe stata una partita molto difficile e per questo siamo veramente soddisfatti del risultato”.

È la quinta vittoria consecutiva per i lariani, a sole due distanze dalla vetta: “Per ora affrontiamo tutte le partite con grande impegno, voglia e spirito di sacrificio, questa squadra è in grande fiducia. I ragazzi sanno soffrire quando è necessario e sanno giocare e impostare quando è richiesto, in questo momento stiamo bene perciò affronteremo il Renate con un gruppo in forma e motivato”. Tra le novità il ritorno in campo dal primo minuto di Franco Ferrari e il debutto dall’inizio di Lorenzo Peli: “Due prestazioni positive, anzi, ottime. Speravo potessero incidere in questo modo e hanno ripagato in pieno la mia fiducia. Oltre a loro la squadra in blocca ha fatto una partita fenomenale, siamo davvero tutti molto felici per il risultato di oggi”.

Dopo le parole del mister, ecco quelle di Lorenzo Peli, che torna ad indossare la maglia del Como da titolare: “Una giornata e una partita perfetta. Abbiamo affrontato una squadra tosta ma siamo riusciti ugualmente a giocare un primo tempo ottimo; nel secondo ci hanno messo più in difficoltà ma siamo stati bravi nel reggere l’impatto. Con la squadra mi trovo benissimo, sia in campo che fuori. L’importante però è sempre il risultato, oggi quindi doppia soddisfazione”.

A chiudere le interviste post partita è Manuel Cicconi: “Siamo molto contenti perché non era una partita facile, giocata contro una squadra forte. Siamo stati bravi a creare tante occasioni e a concludere nel modo giusto, l’ingresso e il gol di Terrani dimostrano come anche chi parte dalla panchina può aiutare a risolvere le partite”.

Un’altra vittoria, e il morale ancora in crescita: “Siamo molto contenti, portiamo avanti una serie di vittorie che sicuramente ci caricano. Ci sono ancora molte partite, la strada è lunga ma siamo fiduciosi. Il gruppo è consapevole dei propri mezzi, siamo molto uniti e anche durante la settimana riusciamo a lavorare molto bene. Sarà importantissimo fare bene nello scontro diretto di lunedì, in casa, contro il Renate dimostrando ulteriormente il nostro valore”.