DIRETTA LIVE: Alessandria – Como 0 – 2 (Parziale s.t.)

90′ ora cerchiamo solo di far passare al meglio i 4′ di recupero……FORZA RAGAZZI!!!!!

87′ dentro Arrigoni per H’Maidat……….grande prestazione

82′ GGGGGOLLLL COMOOOOOO TERRANI VOLA IN CONTROPIEDE E SI PRESENTA SOLO DAVANTI A PISSERI…..rasoterra e palla nel sacco

81′ PERICOLO: ancora una traversa colpita dall’Alessandria con un tiro di Parodi dal limite e sono tre le traverse colpite

79′ altro cambio nel Como entra Bovolon per Dkidak

76′ nel Como dentro Gabrielloni, Terrani e Rosseti per Ferrari, Gatto e Cicconi…..RESISTEREEEE

75′ PERICOLO: missile dal limite di Eusepi salva Facchin

73′ Como col fiato corto e Alessandria che pressa nella metacampo lariana, Cicconi e Peli a dare aiuto al reparto arretrato

67′ ammonito Giorno per fallo su Gatto

63′ OCCASIONE COMO: GRANDE TRIANGOLAZIONE tra Ferrari e Gatto che va alla conclusione…si salva in angolo la difesa di casa

60′ ammonito Castellano per intervento falloso su Bellemo a centrocampo

59′ conclusione di Castellano lontano dalla porta lariana

52′ prova ad alleggerire la pressione il Como con un tentativo di Bellemo verso Peli…troppo lungo

51′ palla che danza pericolosa in area lariana e arriva H’Maidat ad allontanare

50′ Alessandria con piglio diverso in questa ripresa, pressing alla ricerca del gol del pari….RESISTEREEEEE

48′ PERICOLOOOO: CONCLUSIONE di Mustacchi che supera Facchin e finisce sul palo

cambio nei grigi dentro Mustacchio per Mora

SECONDO TEMPO

Grande primo tempo dei ragazzi di mister Jack Gattuso, ritmo, determinazione, velocità e Alessandria in grande difficoltà. Numerose le palle gol per i lariani e al 18′ arriva una meravigliosa rete di Cicconi. Fioccano le occasioni ma il risultato non cambia fino al termine dei primi 45′. Bella e intensa la gara e Como meritatamente in vantaggio. Orchestrano a meraviglia la manovra Bellemo e H’Maidat mentre in avanti Cicconi e Peli sono frecce nel fianco della difesa dei grigi, buona anche la prova di Ferrari che lotta su tutte le palle.

38′ bella manovra di Gatto sulla destra che si libera e va al tiro……fuori

35′ Parodi di testa…nessun problema per Facchin

31′ replica immediata dell’Alessandria con Corazza ma è pronto Facchin……bellissima partita

30′ grande assist di Peli per Gatto che in piena area avversaria va giù dopo un contatto ma l’arbitro non concede il rigore

27′ PERICOLO: Parodi dal limite dell’area lascia partire un fendente a giro che scavalca Facchin e si stampa sulla faccia interna della traversa e rimbalza in campo

24′ bel traversone di Iovine ma non trova compagni in mezzo all’area dei piemontese

23′ ammonito H’Maidat per entrata a gamba tesa

20′ grandissimo Como in questa prima parte di partita, i ragazzi stanno dominando…….VINCEREEEEE

18′ GOLLLLLLL GRANDISSIMO GGGGGOLLLL CICCONI di potenza su servizio di Peli mette la palla sotto la traversa di Pisseri

16′ OCCASIONISSIMA COMO: Cicconi solo davanti a Pisseri, riesce a salvare il portiere

10′ OCCASIONE COMO: slalom sulla destra di Peli che suggerisce a Gatto, tiro deciso e palla fuori di un soffio

6′ OCCASIONISSIMA COMO e rete annullata: GRANDE SCAMBIO TRA Gatto e Ferrari che si presenta solo davanti al portiere dei grigi, cerca l’angolo alla destra ma l’estremo difensore salva con la punta del piede….l’azione prosegue e ancora Gatto pennella in mezzo per la testa di Ferrari che la mette dentro la la posizione è irregolare

1′ in avanti i grigi con un lungo fraseggio ma la difesa dei lariani si chiude bene

La formazione dei ragazzi: Facchin, Iovine, Crescenzi, Solini, Dkidak, Bellemo, H’Maidat, Peli, Gatto, Cicconi, Ferrari

Turno infrasettimanale del campionato di Lega Pro di calcio. Il Como di mister Jack Gattuso, in serie positiva da diverse giornate, affronta allon stadio Moccagatta l’Alessandria (ore 15). Piemontesi in difficoltà, azzurri con il morale alle stelle. Sfida di alta quota e che vale un passo importante verso la vetta della classifica. Gli aggiornamentoi in diretta con Mario Molteni.