Tragico incidente stradale questo pomeriggio dopo le 15 in via Bernasconi a Cernobbio. Una vettura – Audi – è andata fuori strada e si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, finendo nel terreno sottostante all’altezza di un cantiere edile. Niente da fare per il conducente, 60enne. E’ deceduto sul colpo per le ferite riportate.

Sul posto la Cri di Cernobbio, un’auto medica e i Vigili del Fuoco e in un primo momento si era alzato in volo anche l’elisoccorso, ma non è servito a nulla. Il decesso del conducente quasi sul colpo. Le cause dello schianto in fase di accertamento da parte dei carabinieri, in posto per i rilievi del caso.