Oggi si che il calo è generalizzato e pure un poco confortante. A fronte di 24.129 tamponi effettuati, sono 930 i nuovi positivi (3,8%) in Regione. I guariti/dimessi sono 976. Da noi 59 i positivi riscontrati, dati in linea con le altre province della Lombardia. La discesa della curva dei contagi questa volta è concreta anche se bisognerà aspettare ancora qualche giorno per trovare piena conferma.

Ma se questi dati sono confortanti,e cco che cresce il numero di ricoveri in ospedale. Anche sul nostro territorio, nessun in cremento in terapia intensiva.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 24.129 (di cui 14.959 molecolari e 9.170 antigenici) totale complessivo: 5.272.645

i nuovi casi positivi: 930 (di cui 73 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 436.485 (+976), di cui 3.506 dimessi e 432.979 guariti

in terapia intensiva: 425 (-24)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.619 (+66)

i decessi, totale complessivo: 26.339 (+57)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 308 di cui 139 a Milano città;

Bergamo: 17;

Brescia: 136;

Como: 59;

Cremona: 11;

Lecco: 8;

Lodi: 29;

Mantova: 94;

Monza e Brianza: 31;

Pavia: 94;

Sondrio: 54;

Varese: 55.