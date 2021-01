Nei primi giorni del nuovo anno, nonostante un ridotto flusso di viaggiatori per le restrizioni alla circolazione connesse all’emergenza sanitaria in corso, al valico autostradale di Brogeda, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli della Sezione Operativa Territoriale (SOT) di Ponte Chiasso e militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso hanno impedito, in tre distinte operazioni, l’importazione di valuta non dichiarata, trasportata nel bagaglio personale da parte di altrettanti soggetti, uno di nazionalità italiana e due di nazionalità tedesca, per l’ammontare complessivo di 76.944,00 euro.

A seguito della contestazione degli illeciti per omessa dichiarazione, i trasgressori, ricorrendone i presupposti, si sono avvalsi della facoltà di optare per l’istituto dell’oblazione immediata che prevede, per l’eccedenza valutaria superiore ai 10.000 euro, il pagamento contestuale di un importo corrispondente al 15% dell’eccedenza stessa, complessivamente pari a 7.043 Euro. L’opzione esercitata ha consentito ai tre di estinguere immediatamente i contesti ed evitare il sequestro della valuta che, quando operato, è sempre finalizzato a garantire il

pagamento della sanzione amministrativa eventualmente determinabile dal Ministero

dell’Economia e delle Finanze nella misura che va dal 30% al 50% dell’eccedenza.

Foto 2 di 2