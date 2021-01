Ecco il delivery “poetico” per San Valentino: cena a casa con poesia personalizzata e recitata al momento

Manca quasi un mese alla festa degli innamorati, ma meglio pensare per tempo ad un regalo che la lasci a bocca aperta. Festina Lente, il bistrot letterario nel cuore della Brianza che con il suo format unico in Italia propone i libri non solo sugli scaffali, ma addirittura nel piatto, lancia un delivery di San Valentino tutto all’insegna del romanticismo e della poesia.

“Non avevo da aggiungere altro verso, altra parola. Nel tuo corpo vivevo tutta la poesia” (G. Ritsos): è a questi splendidi versi del poeta greco Ritsos che il bistrot letterario ispirerà il suo delivery per tutto il week end di San Valentino. Alle proposte che spaziano dalla coccolazione, al brunch, alla cena a lume di candela gli innamorati più romantici potranno abbinare anche il delivery poetico, cioè una serenata poetica, che sarà eseguita (con o senza accompagnamento musicale) da selezionati poetry-riders, aedi di ultimissima generazione. Chi vorrà spaziare potrà abbinare il delivery poetico anche al Cofanetto Carta&Cucina Amore, una gift-box che unisce libri e prelibatezze gastronomiche, o a quella dei PandiCuore, i biscotti d’autore che hanno tutto il sapore e i profumi dell’amore.

Ecco le proposte del bistrot letterario Festina lente per San Valentino:

Coccolazione di San Valentino comprende un sacchetto di biscotti PandiCuore, una brioche farcita, cuori di pane tostato con marmellata A-more (di more), il Panbrioche di San Valentino, una centrifuga ai frutti rossi e il Pink Milk. La Coccolazione di San Valentino può arrivare a casa con delivery poetico.

Il brunch per due comprende due caffè americani, due spremute, due pancake con sciroppo d’acero e frutti rossi, due porzioni di bacon&eggs con pane tostato, due mini-croissant salati, due muffins e, se lo si desidera, il raider poeta che la consegna a domicilio.

Cena a lume di candela comprende due benvenuti dello chef, due antipasti, due primi o due secondi, due dolci e una candela.

Festina Lente propone anche le particoli gift box per San Valentino che uniscono libri e gastronomia e, anche queste, possono arrivare con il delivery poetico:

Cofanetto Carta&Cucina “Amore” comprende un sacchetto di Pandicuore da 150 gr, la tisana “Amore” con un racconto della scrittrice Ilaria Gaspari, la marmellata A-more da gustare con il Panbrioche di San Valentino.

Cofanetto Carta&Cucina “Amore” con libro, un sacchetto di Pandicuore da 150 gr., la tisana “Amore” con un racconto della scrittrice Ilaria Gaspari, la marmellata A-more da gustare con il Panbrioche di San Valentino e un libro a scelta tra W.H.Auden, La verità, vi prego, sull’amore, Adelphi, Y.Ritsos, Erotica, Crocetti ed. e F.Arminio, L’infinito senza farci caso. Poesie d’amore, Bompiani ed.

A tutte le proposte è possibile aggiungere un bigliettino personalizzato, una rosa rossa e il delivery poetico anche con accompagnamento musicale

Festina lente è a Seregno in via alla Porada, 20.

https://www.festinalentebistrot.com/negozio-online/