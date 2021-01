Como: Dodi Battaglia e Filadelfo Castro al lavoro sulle nuove canzoni “Siamo sul pezzo!”

Battaglia-Castro, “ditta”che funziona. Il music maker comasco Filadelfo Castro, dopo aver lavorato sul duetto internazionale Dodi Battalia & Al Di Meola “One Sky”, è tornato a collaborare con il mitico chitarrista dei Pooh per il suo album di inediti.

Ecco la foto dei lavori in corso nel piccolo accogliente studio di Filadelfo in via Sant’Abbondio, siamo tornati al lavoro sul nuovo album che verrà pubblicato la prossima primavera: in particolare, in questi giorni ci stiamo concentrando sul singolo che uscirà a febbraio… scrive sui sociale Dodi e, decisamente l’aria del lago di Como gli fa bene. A giugno compirà 70anni, ma non c’è la pensione nei piani del musicista, lo ha dichiarato anche nell’audiobook da poco pubblicato “Lo sai che da vivo sei meglio che in TV?”: La spinta di vita, estro, immaginazione, creatività che sprona un artista non ha data di scadenza, non ha vincoli fisici o d’età. C’è sempre energia per un altro accordo, ancora fiato per una nuova canzone. Quindi quando è ora di smettere? Mai!