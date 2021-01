Due cantieri nel pieno della zona rossa. E un disagio importante per chi abita, certo, ma ancora di più per chi lavora in zona: strada bloccata, una deviazione non facile da capire, attività già con il freno a mano tirato che protestano e chiedono chiarimenti. Oggi siamo andati a Muggiò per capire di più di questo intervento che sta causando – da ieri quando è partito – malumori e proteste. Tra residenti e commercianti. Qualcuno, fortemente esasperato, non ha neppure voluto parlare. Perchè qui a Muggiò i lavori sono stati fatti pochi mesi fa ed ora si ripetono. Nel video proteste e rabbia di chi lì lavora.

Foto 4 di 4







Dal Comune la conferma che i cantieri – avviati in concomitanza con la zona rossa e con minore traffico in circolazione rispetto al solito – dureranno per le prossime settimane. Uno è per la posa dei cavi delle fibra (fino ai primi di febbraio), il secondo (fognatura) dovrebbe chiudersi entro il 30 gennaio.

Ma la chiusura di via Muggiò al traffico (vedi foto qui sopra) sta provocando un sovraffollamento della zona di via Turati dove, tra l’altro, c’è anche un ulteriore cantiere di Comnocalor: strada ristretta e tantissimi camion in transito visto che non possono passare sul Viadotto. Una situazione complessa per tutta la zona da qui a quando – entro fine gennaio – non riaprireà almeno la via Muggiò. Dove residenti e commercianti non sanno più a che santo appellarsi…..