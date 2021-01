Stamane siamo andati a vedere la difficile situazione di via Muggiò. Oggi altro cantiere che i nostri lettori ci hanno chiesto di verificare tra rallentamenti e strade chiuse. E’ quello che impatta non poco tra viale Varese e viale Battisti con ripercussioni su tutte le strade vicine. Sopra la nostra presa diretta e le situazione din questi giorni.

Occorrerà ancora pazienza da quanto si è appreso in comune a Como. Almeno un mese e mezzo per completare l’intervento che – a lato delle bancarelle del mercato – ha “mangiato” una corsia di marcia da alcune settimane. Causando importanti disagi in particolare nelle ore di punta. Proprio in viale Varese, davanti alla Basilica del Crocifisso, i guai maggiori per gli automobilisti.