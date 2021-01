Un cielo blù contro un Blue Monday

Maltempo, bassi livelli motivazionali, possibilità di fallimento dei buoni propositi per l’anno nuovo e giorni trascorsi dal Natale: ecco perchè il terzo lunedì di gennaio è il giorno più triste dell’anno. Anche se non confermato scientificamente, è indiscutibile che freddo, ricordi delle recenti vacanze natalizie e il pensiero che va a quelle ancora troppo lontane ci facciano pensare che durante il Blue Monday, che quest’anno ricorre oggi il 18 gennaio, la vita non ci stia esattamente sorridendo.

La Comunità Montana del Triangolo Lariano ha una ricetta contro la tristezza ed è tutta in questa foto dalla cima del Monte San Primo