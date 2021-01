Dopo la manifestazione di sabato, all’esterno della sede di via Ballarini ed anche all’interno con la videoconferenza con tutti i responsabili dei vari settori, Confcommercio Como oggi è tornata a far sentire la sua voce. Lo ha fatto – come era stato annunciato – consegnando al sindaco di Como Landriscina il documento ufficiale della categorian che spiega le difficoltà di bar e ristoranti associati. E chiedendo un aiuto per non affondare in un momentio critico per queste categorie.

Nella foto qui sopra il momento dell’incontro con il sindaco: Davide Carnevali, presidente giovani imprenditori con i consiglieri della Confcommercio Como Gianmaria Gambotti e Marco Cassina.

Sopra (nel video) le parole di sabato all’esterno della Confcommercio: eloquente lo striscione che richiama il diritto alla salute ed al lavoro, due cose che possono benisismo convivere in questo momento. Attenzion e e precauzione e la possibilità di poter avere i clienti. Cosa che, invece, in zona rossa (ma anche in quella arancione) non è possibile.