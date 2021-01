Carducci Musica: duo Gelfini-Rivero, omaggio ad Astor Piazzolla nel centenario della nascita

Nell’ambito della stagione concertistica 2020-2021 dell’Associazione “G. Carducci” di Como, venerdì 22 gennaio alle 20.30 sarà possibile assistere in diretta streaming al concerto che si svolgerà presso il Salone “E. Musa” dell’Istituto Carducci.

Il duo pianistico composto da Alessandra Gelfini e Juan Rivero offrirà al pubblico un interessante programma dedicato a donne compositrici tra ‘800 e ‘900, oltre a un omaggio al compositore argentino Astor Piazzolla, nel centenario della nascita (Mar del Plata, 11 marzo 1921).

L’evento potrà essere seguito accedendo al canale YouTube dell’Associazione o tramite link dal sito www.associazionecarducci.it

Alessandra Gelfini si è diplomata con il massimo dei voti in pianoforte al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, sotto la Guida di Maria Cristina Carini e in composizione al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como, sotto la guida di Carlo Ballarini. Si è perfezionata con Paolo Bordoni, Alexander Lonquich, Rosalyn Tureck, Pier Narciso Masi, Maureen Jones, Enrico Bronzi e il Trio di Trieste. Appassionata camerista, si è esibita in numerose formazioni classiche, dal duo al quintetto, ampliando poi progressivamente i propri orizzonti musicali verso la musica contemporanea, il jazz e il tango argentino. È fondatrice del Cécile Ensemble, quartetto interamente dedicato alla musica da film, per il quale cura anche gli arrangiamenti e del Kairos Tango, quartetto con il quale ha recentemente inciso il CD “Lejos”.

È attualmente la pianista del progetto cameristico “Romance del Diablo”, dedicato alla musica di Astor Piazzolla con il saxofonista Marco Albonetti e l’Orchestra Filarmonica Italiana.

Juan Rivero è nato a Buenos Aires. Dopo gli studi classici, che lo hanno portato a diplomarsi in pianoforte al Conservatorio Municipale “Manuel de Falla” sotto la guida di Gladys Soto Abad e Alicia Ardoy, nel 1987 inizia lo studio del jazz, dell’improvvisazione, del tango e del folclore presso la storica Scuola di Musica Popolare di Avellaneda, dove si è perfezionato con grandi maestri, tra i quali Manolo Juarez, Anibal Arias e Juan D’Argenton. Negli anni 1987 e 1992 realizza i suoi primi tour in Europa con il trio di tango del chitarrista argentino Luis Borda. Dal 2012 al 2019 è stato il pianista, nonché arrangiatore e compositore del noto gruppo di tango argentino Sexteto Milonguero, con il quale ha realizzato ben sette tour in Europa, negli Stati Uniti e concerti a Singapore, in Turchia, in Brasile, esibendosi nelle più importanti sale da concerto.

Attivo anche come compositore, ha lavorato per gruppi di tango di vari Paesi, ha composto la musica originale di oltre venti opere teatrali e arrangiamenti per gruppi musicali e cantanti di diversi generi e stili.