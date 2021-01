Oggi dminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-54) della Regione per il Covid. A fronte di 25.051 tamponi effettuati, sono 1.603 i nuovi positivi (6,3%). I guariti/dimessi sono 3.394. Da noi 147 nuovi positivi in isolamento (abbastanza in linea con i giorni scorsi). Sempre oltre 300 in provincia di Brescia, dato alto da diversi giorni

Foto 2 di 2



I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 25.051 (di cui 21.077 molecolari e 3.974 antigenici) totale complessivo: 5.232.178

i nuovi casi positivi: 1.603 (di cui 115 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 431.787 (+3.394), di cui 3.726 dimessi e 428.061 guariti

in terapia intensiva: 452 (-2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.610 (-54)

i decessi, totale complessivo: 26.237 (+65)

I nuovi casi per provincia: