Si soffre, ma si vince……Como che accorcia le distanza sul Renate e mercoledì se la giocherà nel recupero di Alessandria. Gara difficile oggi contro un Novara determinato e che non ha mai mollato. La rete della vittoria nel primo tempo su rigore di Gatto, da segnalare un rigore sbagliato da Gabrielloni.

90′ pressing finale del Novara che continua a premere e i lariani si difendono con ordine…..ancora 5′ di recupero da giocare

43′ nel Novara dentro Zigoni per Cagnano

42′ continui ribaltamenti di fronte …ora è il Novara ad andare al tiro…..fuori….SI SOFFRE…..

40′ Como ancora in avanti con un traversone dalla destra la difesa si rifugia in angolo nel Como dentro Rosseti per Gatto

37′ para il rigore di Gabrielloni il portiere Lanni

36′ RIGOREEEEE PER IL COMO atterrato Gabrielloni da Migliorini

35′ gara apertissima con le due squadre che continuano a giocare a ritmo veloce, Como che quando affonda mette in difficoltà la difesa ospite ma massima attenzione al Novara che non molla di un centimetro

33′ altro cambio nel Como…dentro Arrigoni per H’Maidat nel Novara dentro Zunno per Schiavi

32′ cross dalla sinistra di Dkidak……anticipa tutti Lanni

31′ palla alta in area piemontese preda di Lanni

30′ ammonito Migliorini per intervento falloso su Gatto…….partita molto nervosa

28′ ammonito Peli

25′ molto agonismo in campo col Novara che sta cercando la rete del pari e il Como che si affida a ripartenze veloci

21′ arriva il momento di Peli ……in campo al posto di Terrani

16′ OCCASIONE: grande spunto in velocità di Gatto che lascia sul posto due avversari e mette in mezzo per Terrani che viene anticipato di un soffio

14′ due sostituzioni nel Novara ….dentro Bianchi e Cisco per Pagani e Collodel

13′ serie di calci d’angolo per i lariani che restano in avanti

12′ mischia davanti a Lanni sul pallone indirizzato da Dkidak….palla in angolo

9′ percussione centrale di Gatto, palla a sinistra a Dkidak che mette in mezzo ma la difesa respinge

5′ PERICOLO: grande spunto di Cagnano sulla sinistra che salta due comaschi e arriva al tiro di potenza, palla che non va lontana dal palo alla sinistra di Facchin

2′ palla pericolosa in area lariana….Migliorini in ritardo riesce Facchin ad arpionare la palla

ripartiti….FORZA COMOOOOOOOO

SECONDO TEMPO

Termina col Como in vantaggio di una rete il primo tempo grazie al rigore messo a segno al 33′ da Gatto. Il penalty concesso per un intervento falloso su Cicconi. Partita difficile per i ragazzi di mister Jack Gattuso contro una formazione venuta in riva al Lario decisa a vender cara la pelle. Gli ospiti molto decisi su tutte le palle e già tre ammoniti tra le file del Novara in questo primo tempo. Per i lariani, come sempre, in gran spolvero, Cicconi e Terrani ma tutta la formazione lariana sta giocando con grande determinazione consapevole dell’importanza della posta in palio e della possibilità di accorciare le distanze dal Renate capolista.

41′ grande azione sulla sinistra di Terrani che riesce dal fondo a mettere in mezzo ma Lanni agguanta la palla

40′ Cagnano ci prova dal limite dell’area colpendo di controbalzo……palla a lato

38′ altro giallo per il Novara è Lanini a finire sul taccuino del signor Luciani

36′ ancora pericoloso il Como con Cicconi e Iovine ma la difesa ospite allontana

33′ RIGORE….GGGGOLLLLL GATTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOO

32′ messo giù in area Cicconi…RIGOREEEEEEEEEEE

26′ continua a chiudere tutti gli spazi il Novara e i lariani non riescono a sfondare ….FORZA RAGAZZI

17′ ammoniti sia Bove che Gabrielloni per reciproche scorrettezze

13′ dopo un avvio grintoso da parte del Novara i lariani prendono possesso del centrocampo e cominciano a spingere, in evidenza Terrani sulla sinistra ma la retroguardia ospite chiude gli spazi

8′ ammonito Crescenzi per trattenuta ai danni di Lanini

7′ al tiro ancora il Novara ma la risposta di Facchin è pronta con la presa a terra

6′ ammonito Cagnano per intervento falloso su Cicconi

5′ Lanini dal limite…tiro deviato finisce in angolo per i piemontesi

3′ calcio di punizione per il Como…dalla distanza Dkidak……alto

1′ primo tentativo del Novara che riesce ad andare in rete ma è fuorigioco

La formazione: FACCHIN, SOLINI, IOVINE,DKIDAK H’MAIDAT, CRESCENZI, BELLEMO, TERRANI, GATTO, CICCONI, GABRIELLONI