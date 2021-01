I pompieri in azione nella notte in via Monte Rosa a Bulgarograsso. Un intervento complesso a ridosso di alcune abitazioni. Intervento per fermare un rogo scoppiato ad una vettura in sosta in zona. Erano le 2 quando (video e foto sopra) è scoppiato il rogo che ha danneggiato la parte anteriore della vettura. Da capire le cause: in posto squadre di pompieri di Appiano e Como e poi allertati anche i carabinieri.

E stamane i pompieri del distaccamento di Cantù a Fino Mornasco per una paurosa uscita di strada di un’auto, a bordo due persone. La vettura è finita fuori strada, non escluso anche il fondo stradale ghiacciato. La stessa si è ribaltata dopo la sbandata. Conducente ferita: si tratta di una donna di 37 anni, per fortuna non è grave. Auto danneggata in modo notevole.