Non solo quello di Fino MOrnasco e di Sormano nel pomeriggio (vedi precedenti lanci). Altro incidente in serata sulla provinciale a Lurago d’Erba. Si èn trattato di uno scontro tra due auto, seriamente danneggiate entrambe. Non gravi i due alla guida da quanto si è appreso anche se portati in ospedale in prognosin riservata: una donna di 35 anni e un uomo di 25. Sul posto anche i carabinieri per le indagini sulla dinamica ed i pompieri per rimuovere i mezzi coinvolti.

Qui le foto dello schianto a Fino Mornasco (val Mulini)n questa mattina….

Foto 3 di 3





E qui lo schianto frontale a Sormano nel pomeriggio….