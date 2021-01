I dati odierni dell’emergenza sanitsria. A fronte di 35.317 tamponi effettuati, sono 2.134 i nuovi positivi (6%). I guariti/dimessi sono 1.212. Nel comasco 165 i contagi di queste ore, dato abbastanza in linea con i giorni precedenti. Solo a Brescia boom di nuovi poositivi: oltre 3’00. A partire da oggi, come previsto dalle indicazioni del Ministero della Salute, nella voce dei tamponi è stato inserito anche il dato dei test antigenici. Aumento del numero di ricoveri – anche nel comasco – i decessi in tutta la Regione sono 78.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 35.317 (di cui 26.717 molecolari e 8.601 antigenici) totale complessivo: 5.207.127

i nuovi casi positivi: 2.134 (di cui 156 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 428.393 (+1.212), di cui 4.011 dimessi e 424.382 guariti

in terapia intensiva: 454 (-12)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.664 (+63)

i decessi, totale complessivo: 26.172 (+78)

I nuovi casi per provincia: