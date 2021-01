Dieci Incontri con le Scienze del Liceo Giovio online per tutti

Da molti anni il Liceo Giovio, in collaborazione con enti locali ed associazioni culturali di Como e Milano, organizza il progetto Incontri con le Scienze, che risponde al bisogno degli studenti di acquisire competenze traversali relative all’area scientifica, sociale e di cittadinanza attiva. La XIX edizione dal 19 gennaio a fine febbraio, prevede un calendario di 10 incontri online oltre il DARWIN DAY, che si celebra in tutto il mondo per difendere l’impresa scientifica attraverso i valori del razionalismo e della laicità, ororato dal professor Giorgio Coasmacini con una relazione sul concetto di salute e malattia fino al tempo del Coronavirus il 9 febbraio.

Gli Incontri con le Scienze hanno un forte carattere orientativo e godono del patrocinio di “Proteo fare Sapere” ente accreditato presso il MIUR per il rilascio delle certificazioni per aggiornamento e formazione dei docenti e per le necessità PCTO degli studenti. Ogni anno scolastico il progetto prevede l’approfondimento di una tematica specifica.