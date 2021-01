I carabinieri di Como hanno identifoicato e denunciato il pirata che mercoledì pomeriggio – dopo averlo urtato con la sua bici nella galleria tra Cernobbio e Cernobbio sulla Regina – ha ferito un cicloturista e lo ha mandato in ospedale in gravi condizioni. Codice giallo per lui per le ferite riportate, trasporto in elicottero 118

Ad investirlo era stato un veicolo che non si era fermato a prestare soccorso. Il minuzioso lavoro dei Carabinieri, che hanno passato al vaglio le immagini delle telecamere, ha però permesso di individuare il responsabile. Si tratta del titolare di un’officina che era al volante del suo furgone che riporta danni alla fiancata, compatibili con l’accaduto. Denunciato per lesioni personali stradali ed omissione di soccorso, ha dichiarato di aver chiamato i soccorsi (118) prima di allontanarsi del luogo dell’impatto.