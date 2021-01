Caffè con Rigoletto è un nuovo progetto Opera Education per il 2021. Ogni sabato mattina un incontro online sul teatro e la musica partendo dal capolavoro di Giuseppe Verdi e traendo spunto dalla XXIV edizione di Opera domani (2019/2020), che è stata incardinata sulla figura di Rigoletto.

Il ciclo Caffè con Rigoletto consiste in cinque incontri, della durata di circa un’ora e mezzo ciascuno, il sabato mattina dalle ore 10.00 alle 11.30, in diretta streaming tramite piattaforma Zoom Meetings (sabato 16 gennaio, sabato 30 gennaio, sabato 13 febbraio, sabato 27 febbraio, sabato 13 marzo 2021); come dice il titolo… per affrontare Rigoletto di Giuseppe Verdi… con approfondimenti sull’opera e sul compositore. Gli appuntamenti sono rivolti ad un vasto pubblico, non riservato a chi abbia seguito la XXIV edizione di Opera domani; si tratta infatti di una serie di appuntamenti adatti anche a studenti universitari, appassionati, docenti.

Sabato 16 gennaio 2021, dalle ore 10.00 alle 11.3 0

Il contesto storico e musicale di Rigoletto

A cura di Carla Moreni

Durante l’incontro gli insegnanti, ma non solo, verranno guidati in un percorso che partirà dalla partitura che Giuseppe Verdi compose nel 1851, opera di grande drammaticità, in cui la partitura dipinge un mosaico estremamente composito, articolato e stratificato all’interno della psicologia dei personaggi, cesellando per ogni carattere sfaccettature e gli aspetti ora evidenti, ora nascosti.

Una caratterizzazione che Verdi ha sempre scolpito con grande cura.

Sabato 30 gennaio 2021, dalle ore 10.00 alle 11.30

Rigoletto: i colori delle emozioni

A cura di Ombretta Macchi

Un viaggio alla scoperta delle emozioni. che emergono nell’opera Rigoletto, saranno affrontate alcune tematiche portanti dell’opera: come Verdi abbia saputo valorizzare e tratteggiare le emozioni, attraverso la sua musica; le strategie e mediazioni registiche attuate, per poterle presentare in maniera efficace ad un giovanissimo pubblico. Saranno inoltre attivati una serie di collegamenti, che consentiranno di attraversare in maniera trasversale l’universo delle emozioni, focalizzando l’attenzione sulla consapevolezza, sul corpo e sul respiro.

Sabato 13 febbraio 2021, dalle ore 10.00 alle 11.30

La musica di Rigoletto per piccole orecchie

A cura di Anna Pedrazzini

Durante l’incontro gli insegnanti verranno guidati. passo a passo, verso la comprensione del linguaggio musicale adottato nella produzione di opera domani Rigoletto. I mestieri del teatro.

L’obiettivo dell’incontro è dare strumenti pratici ed efficaci affinché didatti e appassionati possano far fare ai bambini esperienze attive di ascolto, sotto tutti i punti di vista sensoriali, di corpo, mente, psiche.

Sabato 27 febbraio 2021, dalle ore 10.00 alle 11.30

L’importanza dello spazio scenico nell’opera lirica

A cura di Pierfrancesco Giannangeli

La rivoluzione teatrale primonovecentesca con la nascita del teatro di regia e l’importanza assunta dallo spazio scenico che si trasforma da sfondo ad ambiente; esempi tratti dagli scritti di A. Appia, E.G.Craig, G. Fuchs.

Sabato 13 marzo 2021, dalle ore 10.00 alle 11.30

Il ruolo politico e sociale del teatro d’opera

A cura di Paolo Colombo e Gioachino Lanotte

Dopo un’introduzione che intende mettere in evidenza le peculiarità e la magia del teatro lirico , l’incontro prenderà in considerazione lo sviluppo – tra XIX e XX secolo – della relazione tra l’opera lirica e il suo pubblico (a chi si rivolge, per soddisfare quali esigenze, ecc.). Il percorso conoscitivo approfondirà il rapporto tra melodramma e Risorgimento , quando si manifesta in modo rilevante il grande valore sociale dell’opera lirica, per poi passare ad esaminare il teatro come luogo fisico. Al di là del merito indiscutibile di alcuni ‘padri della Patria’, infatti, è la cospicua presenza di sale teatrali in Italia a giocare un ruolo civile e politico all’interno di questo periodo storico.

Successivamente l’incontro utilizzerà la lunga vicenda della più importante fra queste sale teatrali, Il Teatro alla Scala di Milano (dall’inaugurazione di fine ‘700, attraverso i bombardamenti della guerra, la Ricostruzione del ‘46, le contestazioni del ’68 e ’76, fino al recente restauro e modernizzazione), come filo narrativo sullo sfondo del quale si abbozzerà un affresco della società italiana tra Otto e Novecento.

Gli incontri possono essere acquistati singolarmente o in carnet.

Qualora non si possa accedere alla diretta streaming, gli incontri rimarranno disponibili per essere seguiti in un altro momento, più congeniale per chi abbia acquistato la possibilità di accedervi.

Il calendario dettagliato sul sito di Opera Education

È possibile partecipare a singoli incontri (costo 7€) o iscriversi al ciclo completo (costo 25€). Partecipando all’intero ciclo è possibile ricevere l’attestato di formazione e aggiornamento di Opera domani, accreditato presso il MIUR. È possibile pagare con Carta Docente.

Link per acquistare gli appuntamenti singoli ed il pacchetto completo.