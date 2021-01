Gradita visita per la prima squadra del Como 1907 con Beppe Bergomi, Campione del Mondo con la Nazionale nel 1982 e attuale opinionista a Sky. Ha conosciuto i ragazzi e parlato con loro del concetto di obiettivo da raggiungere e di sacrificio per la squadra.

Foto 2 di 2



Tra i vari temi toccati quello delle aspettative e dell’importanza di fare gruppo con i compagni, vero motore per vincere campionati e partite. Tanti gli aneddoti raccontati, dai mondiali di calcio vinti a 18 anni fino alle prime esperienze nelle giovanili. Bergomi si è poi fermato a parlare con Mister Gattuso ed ha assistito alla prima parte dell’allenamento del Como.

Domenica gli azzurri tornano a giocare al Sinigaglia dopo la sosta di fine anno e la gara annullata di domenica ad Alessandria per la positività al Covid di ben quattro ragazzi del club piemontese: il recupero ad Alessandria mercoledì prossimo (20 gennaio). Domenica arriva il Novara, gara da ex per il mister Gattuso ed il Ds Ludi.