Assalto dei nostri lettori alla linea diretta con il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi questo pomeriggio. Una valanga di domande (quasi 300 in neppure 50 minuti) arrivate in diretta, ma anche via mail prima della trasmissione per essere sicuri di avere una risposta. E Fermi ha cercato di chiarire e spiegare i dettagli di questo nuovo decreto legge del Governo (emenato nella notte) in attesa del Dpcm di domani. Lombardia e comasco in forte bilico tra zona arancione e zona rossa. E poi vaccini e chiarimenti sulla scuola, i trasporti e gli spostamenti. Una linea diretta da numeri elevati. I nostri lettori hanno potuto interagire con quattro canali di CiaoComo: radio, Facebook, Youtube e direttamente sulla home page del sito.

Foto 3 di 3





Non è escluso anche questa volta un Fermi-bis a CiaoComo. Nel senso che, in base a quello che emergerà domani con il Dpcm del premier Conte, il nostro ormai ospite fisso ogni settimana potrebbe tornare a dare ulteruiori spiegazioni a che sabato mattina. Una ipotesi, per ora. La conferma e la certezza ve la daremo solo domani.