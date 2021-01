Il Liceo Musicale e Coreutico “Giuditta Pasta” di Como celebra il nuovo anno con un ricco calendario di appuntamenti virtuali

Il Liceo Musicale e Coreutico Giuditta Pasta oggi riapre le sue porte virtuali presentando il secondo evento della rassegna “Aperitivi in cultura” organizzati con il manager di opera lirica e balletto Antonio Desiderio. Dopo il successo dell’evento dedicato a “Lo Schiaccianoci”, il secondo evento live online alle ore 18. è dedicato a “La Sylphide” opera di H.S. Lovenskjold.

Antonio Desiderio illustrerà la struttura dei principali balletti di repertorio dal punto di vista musicale e descrittivo dell’azione in scena. Insieme alla direttrice del liceo Roberta Di Febo e alla Docente di Storia della Musica Giulia Ferraro, verrà analizzata la struttura dei Balletti Bianchi, illustrando La Sylphide.

Nel corso dell’incontro si ascolterà anche la testimonianza di Gaia Straccamore, già Etoile, Assistente alla Direzione e Docente presso il Teatro dell’Opera di Roma.

L’altro evento atteso è l’Open Day di sabato 16 gennaio, che permetterà di presentare sia l’offerta formativa dell’Istituto, illustrata dai docenti, sia l’offerta artistica, parlando con i docenti di materia e osservando alcune esibizioni preparate in esclusiva per la giornata, che mostreranno attenzione e preparazione garantite dal percorso scolastico.

Roberta Di Febo, direttrice e fondatrice del Liceo sottolinea: “Abbiamo deciso di celebrare l’apertura dell’anno con un altro evento della rassegna “Aperitivi in cultura”, e per soddisfare le tante richieste pervenute abbiamo deciso di organizzare un altro Open Day per far conoscere la nostra realtà scolastica, grazie al riscontro positivo e all’interesse suscitato nei mesi scorsi”. Ed afferma ancora “Abbiamo cercato di trasformare il limite in opportunità, trasformando il virtuale nel nostro palcoscenico. In questa sessione dell’Open Day, come novità, ci sarà anche la possibilità di prenotare dei colloqui individuali con il corpo docente, in una stanza virtuale separata, per discutere delle esigenze di ciascun studente in modo dedicato”.

Il Liceo Musicale e Coreutico “Giuditta Pasta” istituito a Como nel 2013, è un punto di riferimento sulla scena, essendo uno dei pochi Licei riconosciuto dal Ministero con entrambe le sezioni: una dedicata alla Musica ed una dedicata alla Danza.

