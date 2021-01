Il Como 1907 informa che, su disposizione della LegaPro, la partita Alessandria – Como, valida per la 18ª giornata di campionato del Girone A, sarà recuperata mercoledì 20 gennaio 2021 alle ore 15:00.

Un recupero importante questo che precederà di pochi giorni il big match che aprirà il girone di ritorno in programma contro la capolista Renate per lunedì 25 gennaio ancora allo stadio Sinigaglia. Tre sfide delicate che attendono quindi gli azzurri lariani nell’arco di nove giorni: tre sfide contro avversari quotati e di rangp che come detto potranno dire di più sul prosieguo della stagione del club comasco.

Gli azzurri di Gattuso, che domenica hanno saltato – su richiesta del club piemontese con quattro casi di Covid nel gruppo squadra – la sfida di Alessandria, ripartono nel 2021 proprio domenica prossima al Sinigaglia: alle 15 la gara con il Novara, il 20 ad Alessandria, posticipo del 25 (ancora in casa) con la capolista Renate. Tutte le partite restano a porte chiuse poer i tifosi per l’emergenza sanitaria in atto.