Conversescion 14 gennaio – Davide Tosi e Vincenzo Saladino

Con Viviana dalla Pria la Conversescion parte dalle analisi dell’andamento Covid di Davide Tosi, professore tenure track presso Università degli Studi dell’Insubria, Divulgatore scientifico di “Predire è meglio che Curare”. In tema di pandemia e delle conseguenze limitazioni anche l’intervento di Vincenzo Saladino, responsabile FIGC Como e Varese, che esorta a continuare a “far muovere i nostri ragazzi” anceh se allenamenti e campionati di calcio sono fermi per tutti i dielttanti. Infine incontriamo Giorgia Castelli, giovane e brava attrice di Mariano Comense che ha debuttato nell’inportante fiction televisiva “made in Italy” in onda sulle reti Mediaset con Stefania Rocca, Roul Bova e altri attori famosi.



Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-140121/