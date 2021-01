Come 50 anni fa: 650 comaschi sono scesi in campo per l’Astra. Ora seve l’ultimo sforzo

650 è un numero speciale per il Cinema Astra di Como. Nel 1968 650 comaschi decisero di dar vita ad una cooperativa – su impulso di don Giuseppe Fossati – per costruire un nuovo cinema in viale Giulio Cesare. Oltre 50 anni dopo, altri 650 comaschi hanno già scelto di dare il proprio contributo per riaprire la sala – di proprietà della parrocchia di San Bartolomeo – partecipando all’iniziativa “SalviAmo il Cinema Astra” e permettendo di raccogliere – tramite la piattaforma della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca – i primi 55 mila euro.

Per la precisione 327 hanno donato al cinema, permettendo di raccogliere, 14.600 euro, i restanti sono stati invece raccolti tramite donazioni on-line e bonifici.

«Se guardo a quello che sta succedendo – spiega don Gianluigi Bollini, parroco di San Bartolomeo – mi colpiscono soprattutto due cose: la prima è la partecipazione e il protagonismo di diverse realtà giovanili che si stanno spendendo in prima linea per la campagna e per immaginare la futura gestione del Cinema. Il secondo elemento è il coinvolgimento popolare con una partecipazione della gente davvero inaspettata, almeno nelle proporzioni. Se penso al momento difficile che stiamo vivendo e come la comunità abbia risposto alle tante sollecitazioni di questi mesi: dall’apertura del dormitorio di San Rocco alla prosecuzione dell’opera di don Roberto Malgesini e ora all’appello per l’Astra, resto davvero meravigliato».

Il progetto di gestione, presentato lo scorso 4 dicembre, poggia su quattro pilastri: il primo è la parrocchia, proprietaria dell’immobile, che è pronta a concedere la gestione per i prossimi 4 anni a costo zero e a dare un contributo di idee. Il secondo è PGA, una tra le più importanti case di distribuzione cinematografiche italiane che realizzerà i lavori di messa a norma e che garantirà la programmazione cinematografica dei week end con titoli di prima scelta. Il terzo è Astra2000, una costituenda cooperativa sociale fondata da giovani che si occuperà della gestione del cinema, della programmazione del Cineforum, delle rassegne speciali e delle attività culturali per scuole e associazioni. L’ultimo pilastro è rappresentato dai comaschi che hanno dimostrato ancora una volta di credere nel loro cinema!

Perché il Cinema Astra possa riaprire serve però un ultimo sforzo: 20 mila euro da raccogliere negli ultimi 20 giorni di campagna.

COME CONTRIBUIRE

Donando il sala: ricordiamo che il Cinema Astra sarà aperto questa settimana nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 18.30 (*nel caso venisse dichiarata zona rossa nel fine settimana il Cinema resterà chiuso).

E’ possibile inoltre donare direttamente on-line attraverso il sito della Fondazione della Comunità Comasca dove si trova anche il dettaglio del progetto di rilancio all’indirizzo:

https://dona.fondazione-comasca.it/campaigns/fondo-cinema-astra/

Oppure tramite bonifico intestato a Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus.

Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno

Agenzia di Como.

Iban: IT73V0861851410000000008373

Causale: Fondo Astra – 3388

Presso la sala è possibile ancora aggiudicarsi le locandine storiche e le altre ricompense previste dalla campagna: biglietti omaggio, Cineforum sospeso e “il Cinema tutto per te”.

Per informazioni visitate la pagina della campagna o scrivete a info@astracinema.it