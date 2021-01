Sciatore trovato morto sul San Primo

Il corpo di un uomo è stato recuperato nel tardo pomeriggio con un intervento del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana sopra Bellagio, sul versante nord del Monte San Primo.

L’allertamento è arrivato intorno alle 16:30. Uno sci-alpinista ha trovato il corpo, riverso e immobile, di un uomo, che aveva gli sci ai piedi. Ha subito contattato il 112 e sul posto è arrivato l’elicottero di Sondrio, che ha calato con il verricello l’équipe di elisoccorso.

Sono arrivati anche i tecnici della Stazione del Triangolo Lariano, a supporto delle operazioni. Il medico ha constatato il decesso. Per il recupero, è intervenuto l’elicottero di Como di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), abilitato per il volo notturno. L’intervento si è concluso in serata.