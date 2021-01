Primo appuntamento 2021 per la stagione concertistica dell’Insubria: ospite il Trio Mariozzi

Primo appuntamento 2021 per la XX stagione concertistica dell’Università dell’Insubria, diretta dal maestro Corrado Greco e proposta in streaming a causa dell’emergenza sanitaria: il pubblico ha dimostrato di approvare anche questa modalità a distanza. I musicisti suonano nell’Aula Magna di Varese, unici ospiti insieme ai tecnici, in sicurezza e nel rispetto delle norme, e il pubblico può seguire in diretta sul canale Facebook dell’ateneo, dove resta comunque disponibile la registrazione del concerto.

Venerdì 15 gennaio alle ore 17 musica da camera con il Trio Mariozzi: il clarinettista Vincenzo e il figlio violoncellista Francesco sono accompagnati dalla pianista Eugenia Tamburri. In programma due pagine molto famose per questa formazione quali il trio op 114 di Brahms e l’op. 11 di Beethoven; a chiudere il vivacissimo Trio di Nino Rota.

Il 2021 prosegue con altri cinque appuntamenti: il 5 febbraio Liszt e Beethoven con il pianista Pasquale Iannone; il 26 marzo «La musica del cinema» con l’Ensemble Fadiesis; il 16 aprile Mozart con Federica Repini, Claudio Mansutti e il Quartetto Indaco; il 7 maggio le più famose arie d’opera italiane con i fratelli Aurelio e Paolo Pollice; il 4 giugno concerto per organo e pianoforte con Giulio Mercati e Corrado Greco.

