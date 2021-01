L’edizione 2020 di Nipoti di Babbo Natale appena conclusa ha superato ogni aspettativa. 228 case di riposo di tutta la Penisola, di quasi ogni regione, hanno partecipato all’iniziativa con emozione e stupore. I nipoti di Babbo Natale hanno esaudito ogni desiderio pubblicato con grande trasporto rendendo magico il Natale di quasi 5.900 anziani.

Foto 2 di 2



LE DOLCI STORIE di NIPOTI DI BABBO NATALE

Vi presentiamo Cesare, 100 anni: “La passione per la pittura mi ha sempre accompagnato e ora le mie mani faticano a trattenere il pennello, ma con i colori posso ancora ritrovare la gioia di disegnare. Mi piacerebbe avere materiale per disegnare tutto per me. Grazie!”

Elena, nipote di Babbo Natale ha esaudito il suo desiderio: “Mi farebbe molto piacere poter regalare gli oggetti per il disegno al signor Cesare, anche io amo molto l’arte! Buon Natale!”

Ecco Fabrizia di 65 anni e il suo dolce desiderio: “Avevo un gatto, un gatto bello, non so di che colore perché non conosco i colori ma era il più bello! Era morbido morbido e lo portavo sempre a letto con me. Il mio gatto si chiamava Romolo. Non so dove sia finito, forse si è perso perché un giorno non è più tornato, poverino. Vorrei tanto tornasse il mio Romolo ma le ragazze mi dicono che qui non potrebbe stare. Vorrei un gattino come lui, un bel peluche piccolino e morbido morbido da portare a letto con me come facevo con Romolo.”

Maria Vittoria, nipote di Babbo Natale ha esaudito il suo desiderio: “Ciao Fabrizia! Anche io ho un gattino di nome Romeo che dorme con me tutte le sere, portandomi calore e serenità! Sono molto felice di poterti regalare un peluche che ti ricordi il tuo caro Romolo!”

L’edizione di Nipoti di Babbo Natale appena conclusa è stata ancor più significativa, a concludere un 2020 che ha riservato grandi difficoltà e sofferenze, soprattutto alle persone anziane, e ancora di più a chi vive in una struttura residenziale. Nipoti di Babbo Natale ha rappresentato infatti una delle rare opportunità di accedere virtualmente alle RSA, donando emozioni e calore reali agli anziani. A partire dal lavoro sul desiderio, l’iniziativa ha promosso un significativo momento di ascolto dell’anziano, e ha permesso di rielaborare i vissuti dolorosi di questi mesi e le paure rimaste per rivolgere uno sguardo fiducioso al futuro, nell’attesa di incontri felici.

Quest’anno l’attesa del dono dai nipoti di Babbo Natale ha assunto un valore ancora più speciale: è la piacevole sensazione di non essere dimenticati, di essere scelti da uno sconosciuto che si prende a cuore la tua felicità, è il piacere dell’attesa (che attribuisce un nuovo significato al tempo che scorre), è una speranza, uno sguardo al futuro. In un anno così difficile, gli anziani vorrebbero solo poter riabbracciare i propri cari, ma poi, sollecitati dagli educatori “C’è una cosa che potrebbe farti piacere?”, hanno chiesto cose semplici, cose che richiamano momenti felici della loro storia, emozioni delicate, a volte un’innocenza… quella di quel bambino che non ha mai avuto un trenino o una bambina che non ha mai avuto una bambola e ora li può chiedere a questi nipoti speciali.

Il sito www.nipotidibabbonatale.it raccoglie i desideri degli ospiti di strutture per anziani e dà la possibilità a chiunque di realizzarli, così tutti possono davvero rendere reale il sogno di un anziano che vive in casa di riposo: un piccolo gesto che si trasforma in qualcosa di magico. Nipoti di Babbo Natale è realizzato grazie al sostegno di C. Tessile S.p.A. di Guanzate, Fondazione Cariplo, CheBanca!, Fondazione della Comunità Comasca Onlus, e Serenity S.p.A. di Fino Mornasco. Media partner: LaCasadiRiposo.it.

Grazie di cuore a tutti per aver reso magico il difficile Natale 2020 per gli anziani nelle case di riposo di tutta Italia.

www.nipotidibabbonatale.it