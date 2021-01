Conversescion 13 gennaio – Patrizia Magretti e Chiara Butti

Quali sono gli ingredienti di una buona Conversescion? Avere un interlocutore brillante come Patrizia Magretti con cui, oggi, abbiamo parlato proprio del piacere di conversare, delel sue regole e di come ascoltare sia importante tanto e più che parlare. Chiara Butti, invece, non parla molto, ma canta. E’ sempre bello incontrare giovanissimi con la passione del canto e Chiara ci racconta dei suoi studi e del contest BetterVOICE a cui ha partecipato

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-13012021/