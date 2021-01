“Cammina e sorridi”, il progetto di Silvia Mauri rivolto alle donne con esperienza oncologica

Il nostro “Spazio al femminile” inaugura il nuovo anno all’insegna del benessere e del sorriso insieme a Silvia Mauri, psicomotricista relazionale, fisioterapista e counselor psicooncologica. Silvia, proprio in virtù di questa sua specializzazione, oggi ci parla del progetto “walk and smile” in cui le donne che vivono l’esperienza oncologica possono beneficiare di un supporto integrato, che le sostiene su più fronti per fare loro riconquistare benessere, serenità e condivisione. Al centro le donne, ma non solo, infatti ci piace ricordare anche il progetto di found raisings de “La Nostra Famiglia” per raccogliere fondi per gli arredi e le attrezzature della nuova sede operativa dell’associazione che ha al centro i bambini e che da 50 anni opera a Como.

Un piccolo gesto per un grande progetto: è possibile donare attraverso la piattaforma di raccolta fondi online (FOR FUNDING) di Banca Intesa San Paolo al seguente link: https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/i-bambini-al-centro Grazie! Ogni goccia conta!

A cura di Paola Minussi per Women in White – Society