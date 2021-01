Si sono ulteriormente aggravate – fino al decesso – le condizioni della bimba di poco più di un anno – Sharon – soccorsa ieri sera dopo le 18 in via Dante Alighieri a Cabiate. La piccola ha avuto un arresto cardiocircolatorio a seguito di trauma cranico: le sarebbe caduta addosso una piccola stufa utilizzata per riscaldare l’ambiente, in modo del tutto accidentale a quanto si è appreso.

Elisoccorso in posto. La piccola grave, in codice rosso all’ospedale di Bergamo. In casa anche i carabinieri per verificare esattamente la dinamica dell’incidente domestico. Da quanto si è appreso, lo stesso sarebbe avvenuto qualche ora prima. Poi le condizioni della piccola sarebbero peggiorate rapidamente fino al suo arresto cardiocircolatorio ed alla richiesta urgente di soccorso.

La notizia ha profondamente scosso, in queste ore, l’intera comunità di Cabiate. Paese sotto choc, tra incredulità e sgomento.