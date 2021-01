La settima edizione del Fashion Film Festival Milano ha inizio. Il 13 gennaio l’evento internazionale, fondato e diretto da Constanza Etro, che celebra il connubio fra moda e cinema, apre la sua Rassegna ricca e articolata con un format completamente digitale. Il nuovo format porterà il Fashion Film Festival Milano nelle case di tutti coloro che vorranno seguirlo e il pubblico avrà un ruolo importante, diventando anch’esso giudice chiamato a decretare l’opera che si aggiudicherà il “People’s Choice Award”.

Il programma, frutto di una selezione di migliaia di fashion film pervenuti da oltre 60 nazioni, è composto da una rassegna ufficiale di opere estrememente eterogenee. Naturalmente non mancano i grandi nomi, ma molto spazio sarà dato anche ai filmaker esordienti e alla sperimentazione.

Foto 2 di 2



E anche sul fronte della giuria, Fashion Film Festival Milano 2021, mette in campo un team di personaggi eterogeneo e originale, ma con un comune denominatore: la massima autorevolezza nel proprio territorio culturale.

Perliamo di:

Tim Yip (presidente), Regista, Art director e costumista, vincitore di un premio Oscar per le scenografie de “La Tigre e il Dragone”

Regista, Art director e costumista, vincitore di un Lachlan Watson, giovane attore americano non-binary, attivista LGBTQI+, tra i protagonisti della serie TV Sabrina

giovane attore americano non-binary, attivista LGBTQI+, tra i protagonisti della serie TV Sabrina Marcelo Burlon , stilista, creatore del brand “County of Milan”

, stilista, creatore del brand “County of Milan” Anna Dello Russo, fashion icon, giornalista, influencer

fashion icon, giornalista, influencer Milovan Farronato , artista, curatore ed editore

, artista, curatore ed editore Javier Goyeneche , fondatore del marchio sostenibile Ecoalf

, fondatore del marchio sostenibile Ecoalf Margherita Missoni, fashion designer

fashion designer Paolo Roversi , fotografo

, fotografo Elizabeth Von Guttman , fondatrice di System Magazine

, fondatrice di System Magazine Tamu McPherson, fotografa, influencer

“Il Festival rappresenta un punto di riferimento internazionale per il mondo di moda e cinema, un trampolino di lancio per i giovani talenti, rappresentando in tutto il mondo un riferimento per questa relazione di arricchimento che da sempre è un pilastro del linguaggio cinematografico”. Afferma Constanza Etro. “Quest’anno più che mai il Fashion Film Festival Milano farà parlare la moda con un linguaggio diverso. Non solo “celebrazione” del talento delle maison, ma specchio della società. Racconteremo un “fashion system” che affronta i grandi temi sociali. Che non è più chiuso ed elitario, ma “in ascolto” rispetto a territori come gender equality, ambiente e inclusione, di cui si fa interprete”.

La settima edizione si svilupperà su tre piattaforme in contemporanea: quella di Camera Nazionale della Moda Italiana (fashionfilmfestivalmilano.cameramoda.it), il sito ufficiale del Festival (fashionfilmfestivalmilano.com) e la prestigiosa piattaforma di streaming cinematografico MyMovies.it. Sarà possibile visionare i lavori dei grandi nomi del cinema come Matteo Garrone che racconteranno con il linguaggio cinematrografico le storie che coinvolgono sia le più celebrate Maison come Dior, Gucci, Hérmes, Fendi, Trussardi, Burberry , sia i talenti emergenti e sperimentali.

Inoltre ogni giorno, sulla piattaforma fashionfilmfestivalmilano.cameramoda.it ci sarà una sezione speciale dedicata al Made in Italy e alla creatività italiana “The World of Italian Fashion Films”, 6 Conversazioni con personaggi di spicco, 5 Premier di Lungometraggi e i due progetti speciali ormai pilastri della sezione Fuori Concorso: #FFFMilanoForGreen dove il Festival continua la sua missione di promuovere ed educare verso la sostenibilità per il quinto anno, dando spazio alle realtà, ai designer e alle istituzioni che sono in prima linea per supportare uno stile di vita sostenibile. Inoltre #FFFMilanoForWomen: un’altro importante progetto che da anni caratterizza il Festival dove si promuove e sostiene il talento femminile, dando spazio e voce a progetti sociali, registe, designer, imprenditrici e attiviste.

PROGRAMMA FASHION FILM FESTIVAL MILANO

Fashion Film Festival Milano quest’anno, abbraccerà tutte le nuove sfide con lo spirito resiliente, inclusivo e democratico che da sempre la caratterizza, portando avanti un messaggio per il mondo di unità attraverso la libertà di espressione creativa.

LUNGOMETRAGGI

Il Festival presenta un programma di lungometraggi dedicati al racconto di personalità uniche e di tematiche sociali di rilievo in collaborazione con mymovies.it.

Mercoledì 13 gennaio

21.00 – Premier Italiana + Introduzione del regista . “Halston” diretto da Frederic Tcheng. Il Festival presenta in anteprima italiana l’ultimo lavoro del pluripremiato regista già creatore di capolavori come “Valentino: The Last Emperor” e “Dior & I”. Dopo la proiezione sarà possibile ascoltare il regista che fornirà spunti e dettagli inediti sulla realizzazione del film.

Giovedì 14 gennaio

21.00 – Premier Italiana + Introduzione del regista. “Made in Bangladesh” diretto da Rubaiyat Hossain. All’interno dell’iniziativa #FFFMILANOFORGREEN il Festival presenta quest’opera di denuncia nei confronti di un’industria della moda sbagliata, che sfrutta la povertà per ottenere sempre più profitti. Il film sarà introdotto dalla regista.

Venerdì 15 gennaio

21.00 – “I’m Greta” diretto da Natham Grossman.

Sabato 16 gennaio

21.00 – Premier Italiana + Introduzione del regista. “Martin Margiela: in his own words” diretto da Reiner Holzemer. FFFMilano presenta la prima testimonianza in cui il designer belga si apre con le proprie parole e racconta I retroscena del suo lavora presso un marchio che ha fatto la storia della moda. La proiezione sarà seguita da una conversazione con il regista Reiner Holzemer.

Domenica 17 gennaio

21.00 – Premier Italiana “Let it be Law” diretto da Juan Solanas. All’interno dell’iniziativa #FFFMILANOFORWOMEN, il Festival presenta quest’importante opera, presentata all’ultima edizione del Festival di Cannes, che testimonia la lotta per il diritto all’aborto in Argentina. Un documentario che ha l’obiettivo di abbattere gli stigma culturali e portare maggiore libertà e consapevolezza sulle problematiche di genere a livello internazionale. La proiezione sarà introdotta dal regista Juan Solanas

13/19 Gennaio

#FFFMILANOFORGREEN Proiezione speciale “The Time is now”. L’Istituto Europeo di Design, CID – Consorzio Italiano Detox e Greenpeace Italia presentano l’evoluzione del progetto The Time is Now!, nato nel 2018, espressione della moda sostenibile. Una selezione di studenti IED Italia delle Scuole di Moda, Design e Comunicazione ha lavorato in sinergia per creare 7 personaggi che rappresentano i linguaggi e gli stili di mondi diversi e contemporanei. Da queste sono nate 7 capsule collection ricche di “famiglie” di prodotti pensati per il Green Market di Greenpeace, in grado di guidare comportamenti sostenibili nel loro futuro utilizzo. Da questo nasce il cortometraggio The Time Is Now! New Citizen 1.5 diretto da Daniel Fazio, Fondatore e Direttore Creativo di Loft Films Ltd.

Le CONVERSATIONS dal 13 al 19 gennaio saranno sempre disponibili ON DEMAND

Conversation “Meet the Jury: Tim Yip”. Il regista, art director e costumista cinese, vincitore del premio Oscar per il film “La tigre e il dragone” diretto da Ang Lee, si racconta in un dialogo aperto con la curatrice del Festival, editor at large e direttrice creativa di i-D Magazine.

Conversation #FFFMilanoForWomen: “The Future of Fashion: Anna dello Russo”. La giornalista e influencer, icona e riferimento del sistema moda internazionale, si confronta con la direttrice del Festival Constanza Etro e il giornalista Angelo Ruggeri sullo stato della moda attuale, le conseguenze della pandemia e l’importanza del digitale.

Conversation #FFFMilanoForGreen: Javier Goyeneche”. Il fondatore del marchio Ecoalf, pioniere e attivista della moda e del lifestyle sostenibile si racconta al pubblico insieme all’esperto di moda sostenibile Hakan Karaosman. Il talk esplorerà in modo approfondito la sostenibilità oggi, non solo nel settore tessile ma anche nel rapporto fra essere umano e natura.

Conversation #FFFMilanoForWomen: “Girls in Film- Filmmaking: finding your visual language” Registe da tutto il mondo discutono delle loro influenze e di come hanno trovato la propria identità visiva. Il Festival collabora con il collettivo di registe donne Girls in Film per creare un confronto fra registe provenienti da diverse parti del mondo sull’importanza di avere un linguaggio visivo autentico e sull’aspetto fondamentale della rappresentazione di genere nell’industria cinematografica.

Conversation con Frederic Tcheng: FFFMilano presenta un’esclusiva conversation con il regista Frederic Tcheng in occasione della Premier Italiana del suo ultimo film “Halston” presentato al Festival mercoledì 13 gennaio su mymovies.it . Il pluripremiato regista già creatore di capolavori come “Valentino: The Last Emperor” e “Dior & I” si racconta al pubblico di FFFMilano fornendo spunti e dettagli inediti sulla realizzazione del film e sulla sua brillante carriera fra moda, cinema e passioni personali.

Conversation con Reiner Holzemer: FFFMilano incontra il regista tedesco Reiner Holzemer, che ci parlerà del suo incontro unico con Martin Margiela che lo ha portato a realizzare il documentario esclusivo “Martin Margiela: in his own words” dove il designer belga per la prima volta si espone al pubblico. Con il regista parleremo delle sue ispirazioni e della sua carriera che lo hanno portato ad approcciare il mondo della moda nel 2017 con il documentario “Dries” sul designer Dries Van Noten.

Conversation con Tim Yip e Pandemonia: Il regista giurato di FFFMialno incontra l’artista londinese Pandemonia in un dialogo che trasporterà lo spettatore nell’universo creativo di Yip, con un focus particolare sul suo ultimo lavoro cinematografico “Love Infinity”.

Registrazione e programma completo disponibile su

www.fashionfilmfestivalmilano.cameramoda.it