Salviamo il Cinema Astra: raccolta fondi per tutto gennaio. Intervista a Matteo Torri

In tempi oscuri per cinema e teatri, a Como un gruppo – corposo – di impavidi lancia la scommessa di salvare il cinema della città, l’Astra. Aperta la raccolta fondi, si è arrivati rapidamente a metà della somma necessaria per riaprire luci e palco in via Giulio Cesare. Entro fine gennaio bisogna raggiungere il tetto di 75mila euro. Nostalgici e ragazzi donano on line (LINK) ma anche di persona andando al cinema (tutti i martedì, sabato e domenica dalle 15 alle 18.30). C’è chi ha dato pochi euro, chi centinaia, qualcuno migliaia. In cambio si riceve una locandina e la speranza di partecipare a un progetto di tutti e per Como.

Ci vediamo al cinema.