Le fiamme sono uscite dall’auto appena completato il rifornimento (di metano). Cause da accertare. Il conducente, spaventato, ha avuto la prontezza di portare la vettura poco distante la zona delle pompe. Ed è sceso chiamando aiuto. Sotto choc, ma illeso. La sua auto, invece, completamente distrutta dal rogo.

E’ successo questo pomeriggio alle 15,30 in viale Lombardia a mariano Comense. I pompieri di Cantù hanno spedito in posto due squadre per bloccare il rogo. La vettura, da quanto accertato, aveva da poco completato il rifornimento di gas metano. Testimoni sotto choc, come pure il conducente. Che ha avuto la prontezza di allontanare l’auto dalla zona del rifornimento. Poi sono arrivati quasi subito i vigili del fuoco ed hanno domato il rogo. Nessun ferito e danni tutto sommato contenuti.