El Merendero, puntata dodici – Welcome 2021!

Puntata numero dodici di El Merendero, il contenitore del venerdì in onda dalle 16.30 alle 17.30 su CiaoComo Radio. Alla conduzione sempre Alessia e Roberta, quest’anno supportate, in modalità “occasionale” da William, a ricomporre la favolosa squadra di “Bellalbar” e “Privé, la sponda calda del lago di Como”.

Tante le novità proposte dal magnifico trio, tra rubriche sfiziose, nuovi jingle e tanti meravigliosi personaggi. Questa puntata, la numero dodici, vede il ritorno di “Roberta, Casella Postale Aperta”, la rubrica dedicata alle letterine degli ascoltatori, mentre la notizia della settimana riguarda un uomo ucraino che ha rischiato di perdere i genitali dopo che sua moglie gli ha messo una dolorosa cintura di castità fatta in casa perché sospettava che lui le fosse infedele. L’uomo, che vive nella città di Zaporizhia, nell’Ucraina meridionale, ha detto ai medici di essersi svegliato una mattina trovandosi un grosso dado di metallo avvitato sul suo pene. Il dado era stato “installato” da sua moglie, come cintura di castità artigianale per impedirgli di essere infedele. Il dado però era molto doloroso, e l’uomo ha senza successo provato a rimuoverlo da solo: di conseguenza non ha avuto altra scelta che chiamare un’ambulanza. Sfortunatamente per l’uomo, il personale dell’ospedale non era in grado di aiutarlo con il suo delicato problema, e hanno dovuto chiamare un team specializzato di soccorritori. Hanno usato una sega circolare per tagliare il pezzo di metallo in due, versando continuamente dell’acqua per evitare che si surriscaldasse a causa dell’attrito. Non c’era molto che potessero fare per le invece scintille, che l’uomo poteva solo cercare di sopportare.

La ricetta proposta in questa puntata numero dodici è invece quella delle uova in purgatorio, una ricetta napoletana antichissima a base di uova e salsa di pomodoro, chiamata così perchè i colori del piatto somigliano a quelli di antiche immagini religiose in cui le anime di colore bianco sono avvolte dalle fiamme rosse.

L’appuntamento, dunque, è fissato per il venerdì, alle 0re 16.30, sempre su CiaoComo Radio. Per proporre argomenti o interagire con la diretta, scrivere sulla pagina Facebook di El Merendero o scrivere un messaggio o un vocale, anticipato dalla frase: “Per El Merendero”, al numero di Whatsapp della diretta 3484415730.