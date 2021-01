Conversescion 12 gennaio – dottor Alberto Pierini

C ‘è Claudia Fasola oggi a Conversescion e con lei non manca mai un collegamento da Milano con la giornalista Maria Sorbi per le ultime notizia sulla pandemia. Dell’importanza del vaccino ci parla in dottor Alberto Pierini, Responsabile Unità Chirurgia Senologica ASST Lariana. Il dottor Pierini ci aggiorna anche sulla situazione del reparto di chirurgia senologica dell’ospedale Sant’Anna e sull’importanza della prevenzione per il tumore al seno. Il 2021 porta in doto una nuova rubrica made in Parolario dedicata ai libri: Parolario&Co. sarà un settimanale di consigli, interviste e recensioni multicanale che coinvolge Facebook, il quotidiano La Provincia di Como e Ciaocomo radio. Ne parliamo con Chiara Lupano delll’associazione Parolario e con Mario Schiani caporedattore delle pagine culturali de La Provincia

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-12012021/