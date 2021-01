“A qualcuno piace l’Astra”, il gioco online per salvare il cinema di Como

Riaprire il cinema Astra, questa è la missione, non impossibile, di un gruppo di giovani comaschi che hanno avviato una raccolta fondi per affrontare le spese necessarie alla messa a norma della sala di viale Giulio Cesare che rappresenta per la città di Como l’ultimo importantissimo baluardo per fare della cultura cinematografica e non solo, una casa da abitare. Il progetto, infatti, va oltre i lavori di ristrutturazione, e prevede una gestione dinamica dell’Astra aperta a varie espressioni artistiche. Molte associazioni e circoli culturali hanno abbracciato l’idea, come i Teatranti Uniti di Como e Provincia – TUC – un gruppo di professionisti dello spettacolo da sempre presenti nel tessuto cittadino finalmente riunitosi per dichiarare la propria esistenza, favorire la reciproca conoscenza, costruire una rete di persone e professionalità, incontrare il pubblico, dare il proprio contributo alla diffusione della cultura nel proprio territorio. Il sogno di TUC è quello di poter continuare a celebrare il Teatro e l’Astra rappresenta una bella opportunità dove farlo.

Ai teatranti del TUC è sembrato significativo, in questo particolare momento storico e civile, rendere al cinema Astra e al progetto “Salviamo il Cinema Astra” un gesto concreto di solidarietà.

TUC propone allora – in collaborazione con Ciao Como Radio – il super-quizzone “A qualcuno piace l’Astra”, gioco online in 3 serate, la prima questa sera, le successive martedì 19 e martedì 26 gennaio dalle ore 20 alle 20.30, alla scoperta dei grandi film grazie all’aiuto dei suoi protagonisti interpretati da alcuni attori e attrici di TUC. In palio ci saranno anche alcuni premi “a tema” per i primi tre classificati di ogni serata.

Per partecipare come concorrente in gara al quiz si deve confermare la propria adesione tramite il sito Eventbrite a questo link…

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-a-qualcuno-piace-lastra-super-quizzone-recitato-135651221455

In questo modo il partecipante riceverà indicazioni per il collegamento all’incontro su Zoom (entro le ore 18 di ognuno dei tre martedì).

Si potrà seguire l’evento anche come solo spettatore tramite la diretta sulla pagina Facebook “Cinema Astra Como”.



LA CAMPAGNA A QUATA 47 MILA EURO

Intanto la campagna per la riapertura del Cinema Astra – quando mancano poco più di 20 giorni al termine – è arrivata a 47 mila euro grazie al generosissimo contributo di 550 donatori. Il cammino verso il traguardo dei 75 mila euro continua…

Ricordiamo che il Cinema Astra sarà aperto questa settimana nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 15 alle 18.30.

E’ possibile inoltre donare direttamente on-line attraverso il sito della Fondazione della Comunità Comasca dove si trova anche il dettaglio del progetto di rilancio all’indirizzo

https://dona.fondazione-comasca.it/campaigns/fondo-cinema-astra/

Oppure tramite bonifico intestato a Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus.

Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno

Agenzia di Como.

Iban: IT73V0861851410000000008373

Causale: Fondo Astra – 3388

Presso la sala è possibile ancora aggiudicarsi le locandine storiche e le altre ricompense previste dalla campagna: biglietti omaggio, Cineforum sospeso e “il Cinema tutto per te”.

Per informazioni visitate la pagina della campagna o scrivete a info@astracinema.it