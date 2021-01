Teresa Mannino: annullato spettacolo in programma al Teatro Sociale di Como il 21 gennaio

A seguito del protrarsi della situazione d’emergenza generata dalla diffusione del Covid19 e visto che ad oggi non è ancora possibile stabilire una data certa per una nuova programmazione, MyNina Spettacoli annulla lo spettacolo di Teresa Mannino in programma il 21 gennaio 2021 al Teatro Sociale di Como.

I biglietti emessi verranno rimborsati tramite voucher, di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione, valido per gli spettacoli organizzati dalla MyNina Spettacoli al Teatro Sociale di Como.

Se le future disposizioni governative lo permetteranno, MyNina Spettacoli si impegna altresì a riprogrammare una data dello spettacolo di Teresa Mannino “Sento la terra girare” entro giugno 2021.

Per ottenere il voucher, sarà necessario rivolgersi alla biglietteria ENTRO E NON OLTRE IL 12 FEBBRAIO:

Chi ha acquistato i biglietti online sul sito www.teatrosocialecomo.it dovrà inviare il pdf del print@home a biglietteria@teatrosocialecomo.it indicando il numero d’ordine, nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email con cui si è effettuato l’acquisto.

Chi ha acquistato i biglietti cartacei in biglietteria, potrà riportarli al botteghino per poter ricevere il voucher cartaceo; oppure, secondo le ultime indicazioni di Siae e Agenzia dell’Entrate, potrà anticiparli via mail, inviandone foto o scansione pdf a biglietteria@teatrosocialecomo.it , indicando nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email. A coloro che sceglieranno questa soluzione, chiediamo però di conservare i biglietti originali e riportarli in Teatro appena sarà loro possibile, o quando riprenderà la programmazione degli spettacoli.

A questo link, in continuo aggiornamento, sarà possibile consultare la programmazione di MyNina Spettacoli presso il Teatro Sociale di Como: https://www.teatrosocialecomo.it/it/teatro/news/my-nina-spettacoli/

Al più presto verrà data notizia anche per gli altri spettacoli in programma: Pintus, Virginia Raffaele, Legnanesi.

La biglietteria del Teatro Sociale sarà aperta il martedì, giovedì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

L’infoline è attivo il martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 al numero 031/270170.