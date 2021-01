Tanti incidenti in queste ore sulle strade del comasco. Il più grave è avvenuto dopo mezzogiorno in via Volpati a Muggiò, vicino a via Baserga. Un motociclista di 47 anni è stato trasportato in gravissime condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna: prognosi riservata e pericolo di vita. Lo scooter sul quale viaggiava l’uomo si è scontrato quasi frontalmente contro una vettura: nel violento impatto il centauro è finito contro il parabrezza della vettura e lo ha sfondato per la violenza dell’urto. E’ stato portato in ospedale, condizioni critiche come detto. Trafficoi nbloccato in zona a lungo.

Nel pomeriggio0 altri incidenti: alle 15 ad Olgiate, via Boscone, un cicloturista di 59 anni urtato da un’auto e finito rovinosamente a terra. E’ stato portato in prognosi riservata all’ospedale di circolo di Varese. Condizioni serie. Alle 16,20 urto tra due auto sulla Regina a Sala Comacina: ne ha risentito la circolazione della zona, a lungo bloccata. Un ferito soccorso dal personale 118 e ricoverato in ospedale.

(Immagini di repertorio forze dell’ordine)