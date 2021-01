100 anni e non sentirli. E non è un modo di dire, ma la realtà di questa simpatica ed arzilla nonnina – Andreina Conforto, per tutti “Andina” – che è stata festeggiata nelle ultime ore da tutto il suo paese – Cerano Intelvi – dove vive da tempo anche se con modalità insolite, legate all’emergenza sanitaria in corso. A distanza anche se con affetto. L’hanno festeggiata i figli ed i nipoti, ma anche l’amministrazione comunale con il sindaco Oscar Gandola che l’ha sentita al telefono facendole un grosso augurio per i suoi 100 anni. “Avrei voluto abbracciarla – spiega il primo cittadfino . ma non èp possibile. Aspettiamo il momento opportuno per farlo“. Nel frattempo dal sindaco Oscar un grosso mazzo di fiori per questa festa in solitaria, ma con identico affetto.

A nonna “Andina” gli auguri anche del vice sindaco Luisella Rizza, che le ha fatto avere un libro:”Si perchè – spiega Luisella – lei legge regolarmente e fa l’uncinetto. Va detto che, a memoria d’uomo, nessuno in paese ricorda un traguardo simile. Per questo, per la nostra comunità, è un traguardo meraviglioso. Andina – aggiunge il vice-sindaco del piccolo paese – è indipendente e vice da sola, sa badare a sè stessa senza alcun problema. E poi – conclude – è una donna di immensa cultura alla quale tutta Cerano vuole bene”.

Foto 2 di 2



Le parole del nipote Giuseppe racchiudono tutto il suo valore di donna:”E’ sempre stata il nostro collante, ci ha fatto superare anche i momenti difficili con il suo sorriso rassicurante”. A nonna Andina allora anche i migliori auguri di tutta CiaoComo per questo straordinario traguardo, tagliato con una lucidità invidiabile. Viv e da sola, come detto, in frazione Veglio. E li proprio ieri si celebrava la Madonna delle Grazie alla quale Andreina è sempre stata molto legata. A sottolineare questa curiosa ricorrenza – in contemporanea al suo compleanno numero 100 – il parroco don Giovannio Meroni.

Andreina Conforto – per tutti Andina” è nata il 10 gennaio 1921 a Poggi Ridenti (Sondrio).